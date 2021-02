FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag etwas vom schwachen Wochenauftakt erholt. Am Vormittag wurde sie bei 1,2085 US-Dollar gehandelt, nachdem der Kurs am Vorabend zeitweise bis auf 1,2056 Dollar gefallen war. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs des Euro zuletzt am Montagnachmittag auf 1,2084 Dollar festgesetzt.

Eine allgemein freundliche Stimmung an den Aktienmärkten bremste die Nachfrage nach dem Dollar als Weltreservewährung.

Daten zur Preisentwicklung in Frankreich konnte den Euro am Morgen nicht nennenswert bewegen. Ähnlich wie in Deutschland ist die Inflation in Frankreich zum Jahresauftakt kräftig gestiegen. Im Januar betrug die französische Inflationsrate 0,8 Prozent, gemessen an dem für europäische Vergleichszwecke harmonisierten Preisindex (HVPI). Im Dezember hatte die Inflationsrate noch bei Null Prozent gelegen.

Wenig verändert hielt sich am Morgen der Kurs des australischen Dollar nach geldpolitischen Entscheidungen der Notenbank des Landes. Die Zentralbank hat den Leitzins am frühen Morgen wie von Analysten erwartet unverändert belassen. Allerdings wurde das Kaufprogramm von Anleihen zur Stützung der australischen Wirtschaft um 100 Milliarden australische Dollar (etwa 63 Mrd Euro) ausgeweitet./jkr/jsl/mis