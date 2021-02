Der Schweizer Aktienmarkt erholt sich am Dienstag weiter von dem Rücksetzer der Vorwoche.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt erholt sich am Dienstag weiter von dem Rücksetzer der Vorwoche. Allerdings fallen die Gewinne aktuell etwas moderater aus als noch am Vortag. Grundsätzliche Unterstützung liefern die freundlichen Vorgaben aus Übersee. Zunächst sollten Anleger aber nicht mit allzu grossen Sprüngen rechnen, da die Nachrichtenlage aktuell eher überschaubar sei, meinen Händler.

