Die Analysten der Baader Bank haben das Kursziel für die Aktien von K+S von 9 auf 11 Euro angehoben und die Bewertung auf "KAUFEN" belassen. Die meisten der von Ihnen bewerteten europäischen Chemiewerte dürften sich schneller und stärker als derzeit vom Markt erwartet erholen, so die Experten in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Dies spiegele sich aber bereits teilweise in den Bewertungen wider. Bei K+S sollte die Veräußerung in Amerika eine Neubewertung stützen. (dpa-AFX Analyser) ____________________________________________________________________________ ...

