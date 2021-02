Der DAX hat zum Wochenauftakt stark zulegen können und dabei den Unterstützungsbereich bei 13.500 erfolgreich verteidigt. Dank starker Vorgaben aus den USA, wo die Big Techs wie Microsoft und Amazon deutlich zulegten, und aus Asien geht es auch am Dienstag mit den Kursen kräftig bergauf. Mittlerweile rückt sogar die Widerstandszone zwischen 13.774 und 13.795 in den Fokus. Welche Chancen der DAX in den nächsten Tagen hat, erfahren Sie im "DAX-Check" bei DER AKTIONÄR TV.

Den vollständigen Artikel lesen ...