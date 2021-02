München, Bayern (ots) - Die COVID-19-Pandemie traf alle gesellschaftlichen und beruflichen Bereiche - so musste auch die Lehre an den Universitäten in den digitalen Raum verlegt werden. Universitäten und Studierende sind zwar im Durchschnitt besser mit digitalen Infrastrukturen versorgt als die meisten Schulen, doch auch hier war die vorherrschende Lehr-Lern-Kultur bislang stark analog geprägt. In ihrem Vortrag im Rahmen der "Corona Lectures" der LMU am 9. Februar 2021 analysiert Prof. Anne Frenzel, Direktorin des Masterprogramms "Psychology: Learning Sciences", wie sich die Verlagerung der universitären Lehre in den digitalen Raum auf Motivation und Emotionen aller Beteiligten auswirkt. Die Frage ist: Was können wir aus der aktuellen Situation lernen? Und wie können Universitäten in Zukunft "das Beste aus beiden Welten", der digitalen und der analogen, vereinen? Über eine Chat-Funktion werden Teilnehmer die Möglichkeit haben, eigene Fragen zu stellen.Zu dieser virtuellen Veranstaltung im Rahmen der "Corona Lectures" der LMU möchten wir Sie herzlich einladen:Prof. Anne FrenzelLehren und Lernen in Zeiten der PandemieDienstag, 9. Februar 2021 um 18.15-19.45 UhrAnmeldung unter: https://lmu-munich.zoom.us/webinar/register/WN_HwwfvgTSRQ6bzrblhVCgYQWeitere Informationen über diese Veranstaltung finden Sie hier:https://ots.de/YtN82EDer Vortrag findet statt im Rahmen der neunteiligen virtuellen "Corona Lectures", in denen LMU-Experten aus Medizin, Wirtschafts-, Sozial- und Geisteswissenschaften ihre aktuellen Erkenntnisse zur Pandemie und deren Folgen präsentieren.Weitere Informationen über die "Corona Lectures"-Initiative finden Sie hier: https://www.uni-muenchen.de/corona-lectures/ Kontakt: ringvorlesung-lmu@lmu.de (mailto:ringvorlesung-lmu@lmu.de)Pressekontakt:Claudia RussoLeitung Kommunikation & PresseLudwig-Maximilians-Universität MünchenLeopoldstr. 380802 MünchenPhone: +49 (0) 89 2180-3423E-Mail: presse@lmu.deOriginal-Content von: Ludwig-Maximilians-Universität München, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60694/4827830