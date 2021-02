Der XAG/USD steht kurz vor dem Bruch der Kopf-Schulter-Nackenlinie. - Unter 29,50 drohen Verluste zur 27,50. - Der Silberpreis steht am Dienstag wieder im Rampenlicht, da er auf dem Weg ist die Kopf-Schulter Formation zu testen, nachdem in New York große Verkaufsorders auftauchten. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels handelt der Preis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...