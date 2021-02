Die Aktie des europäischen Flugzeugbauers führt am Dienstag die MDAX-Gewinner an. Noch vor wenigen Tagen hatte Airbus das Dezember-Tief unterschritten und für Kopfzerbrechen bei den Anlegern gesorgt. Diese Sorgen scheinen jetzt beseitigt und ein neuer Anlauf auf die 90-Euro-Marke möglich, was durch ein Fortschreiten der Impfungen in Europa und eine Hochstufung von Morgan Stanley begünstigt wird. Für Trader bietet sich der Kauf eines Faktor-Zertifikats von Morgan Stanley an. Alle Informationen zum ...

