In Hamburg werden Elektrofahrzeuge weiterhin nur von einem exklusiven Kreis genutzt. Die Anzahl der E-Autos hat sich innerhalb von 13 Monaten immerhin mehr als verdoppelt. Die Zahl der Elektrofahrzeuge in Hamburg nimmt zu, so wie auch im Rest der Bundesrepublik. Zu Jahresbeginn waren in der Hansestadt insgesamt 7.553 reine Batterie-Elektrofahrzeuge zugelassen, wie aus der Antwort des Senats auf eine Kleine Anfrage der CDU-Bürgerschaftsfraktion hervorgeht. Das sind zwar mehr als doppelt so viele wie am 1. Dezember 2019 (3.682 Fahrzeuge), aber weiterhin nur ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...