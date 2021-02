Der schwedische Telekommunikationskonzern Tele2 (ISIN: SE0005190238) wird die Dividende um 9 Prozent von 5,50 schwedischen Kronen auf 6 Kronen (ca. 0,59 Euro) anheben, wie Tele2 am Dienstag mitteilte. Die Zahlung soll in zwei Tranchen im Mai und Oktober erfolgen. Auf Basis des derzeitigen Aktienkurs von 11,15 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 5,29 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 22. April ...

