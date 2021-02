Renaissance Strategic Advisors, ein führendes Beratungsunternehmen in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Behördendienste, verkündete heute die Ernennung zu Partnern von David Black, Mikhail Grinberg, David Hiley und Ryan Peoples.

Pierre Chao, Gründungspartner bei RSAdvisors, sagte: "Wir freuen uns außerordentlich, diese wohlverdienten Ernennungen zu verkünden. Es ist eine seit Langem bestehende Gruppe, deren harte Arbeit, Einsatz und unermüdliche Unterstützung unseres Kundenstamms für den Erfolg des Unternehmens im Laufe unserer ersten Wachstumsjahre grundlegend waren. Wir freuen uns auf ihre fortbestehende Führungsarbeit und ihr Wissen, während RSAdvisors das nächste Kapitel seiner Wachstumsgeschichte aufschlägt." Die 2020er Jahre werden ein neues Jahrzehnt voller Herausforderungen und Chancen für unsere Kunden darstellen, die neue Veränderungen in den Bereichen Sicherheit, Technologie und Geschäftsmodelle erleben werden, und die neuen Partner sind davon überzeugt, dass dies eine aufregende Möglichkeit darstellt, um die aktuellen und zukünftigen Kunden von RSAdvisors dabei zu unterstützen, sich in diesem Veränderungsprozess zurecht zu finden.

David Black schloss sich dem Londoner Unternehmensbüro 2011 an und leitet die Unternehmensstrategie sowie die M&A-Sorgfaltspflicht für unsere globale Verteidigungsindustrie und Kunden der Finanzinvestoren, einschließlich der transatlantischen und internationalen Markteintrittsstrategien. Black ist zudem der führende Experte des Unternehmens für Schulungs-, Simulations-, Wahrungs- sowie Wartungs-, Reparatur- und Instandhaltungsmärkte.

Mikhail Grinberg stieß 2012 zum Unternehmensbüro in DC und leitet unsere Unternehmensstrategie sowie die Arbeit im Bereich fortschrittlicher Technologien mit einem Fokus auf der Unterstützung von Firmen bei der Entwicklung von Wachstumsstrategien für neue Kapazitäten und Geschäftsmodelle. Er ist darüber hinaus auf die Begleitung von Handelsfirmen spezialisiert, die in den nationalen Sicherheitsmarkt eintreten möchten. Grinberg hat umfassende Forschung in den Bereichen Innovation und Technologie-Management betrieben und dient als Adjunct Senior Fellow im Center for a New American Security.

David Hiley kam 2011 zum Londoner Unternehmensbüro und leitet unsere Bestrebungen für eine weitgehende Kontinuität bei den Kunden, einschließlich bezüglich globaler Verteidigungsunternehmen, Finanzsponsoren und Regierungsorganisationen. Seine Arbeit überspannt die Entwicklung zukünftiger Militärkapazitäten, die Planung von Sicherheitsszenarien und die Entwicklung von Prozessen für eine intelligente Rüstungsbeschaffung. Hiley unterstützt Kunden dabei, ihre strategischen Wachstumsziele in inländischen Märkten sowie Exportmärkten zu erreichen und ihre Technologie-Entwicklung auf die Nachfrage der Endverbraucher abzustimmen.

Ryan Peoples schloss sich 2011 unterem Standort in Washington DC an und blickt auf 20 Jahre Erfahrung im Bereich Engineering und Beratung im Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungssektor zurück. Er unterstützt Kunden wie Militärdienstleister, mittelständische Zulieferer und Finanzinvestoren in den Bereichen Unternehmensstrategie und Entwicklung, M&A-Sorgfaltspflicht, wettbewerbliche Beurteilung und Preisstrategie-Initiativen. Peoples ist ein führender Experte für Marinemärkte und verfügt über eine breite Erfahrung in den Bereichen Land Systems, Militärflugzeuge, unbemannte Systeme und Verteidigungselektronik.

Über Renaissance

RSAdvisors ist ein führendes Beratungsunternehmen, das bedeutende Kunden in den Industrien Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Nachrichten- und Behördendienste bei ihren komplexesten und kritischsten Herausforderungen unterstützt. Unsere Dienste in den Bereichen Unternehmensstrategie, Marktanalyse und M&A-Sorgfaltspflicht basieren auf interdisziplinären Fähigkeiten, Urteilsvermögen und Vertrauen.

