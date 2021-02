Das Fintech-Unternehmen Crealogix setzt in der Unternehmenskommunikation auf die Beratungsdienste der PR- und Kommunikationsagentur open up AG.Zürich - Das Schweizer Fintech-Unternehmen Crealogix setzt in der Unternehmenskommunikation auf die Beratungsdienste der PR- und Kommunikationsagentur open up AG. Die Zürcher Agentur übernimmt zusätzlich die Aufgaben als Medienstelle von Crealogix Die CREALOGIX Gruppe entwickelt und implementiert weltweit innovative Fintech-Lösungen für die digitale Bank der Zukunft.

Den vollständigen Artikel lesen ...