Euskirchen (ots) - LogoEnergie ist für das Jahr 2021 mit den CrefoZert ausgezeichnet worden. Damit wird dem deutschlandweit tätigen Energieanbieter zum wiederholten Mal eine sehr gute Bonität und ein geringes Insolvenzrisiko bescheinigt. Vergeben wird das Bonitätszertifikat nach fundierter Prüfung durch die Creditreform Bonn Rossen KG."Wir freuen uns, dass LogoEnergie das CrefoZert bereits zum achten Mal erhält. Denn von der Zertifizierung geht ein wichtiges Signal in Richtung Kunde aus: Sie bietet Orientierung.", sagt Alessandro Lanfranconi, LogoEnergie Geschäftsführer. "Bei der großen Anzahl an Energieanbietern ist es für den Verbraucher nicht immer leicht zu erkennen, welche Unternehmen finanziell solide aufgestellt sind." LogoEnergie Geschäftsführer Ludger Ridder fügt hinzu: "Wir haben uns in den zehn Jahren unseres Bestehens das Vertrauen unserer Kunden erarbeitet, weil wir ihnen neben dem Angebot von günstigen Preisen und gutem Service auch ein verlässlicher Partner sind." Das Unternehmen wirtschaftet vorausschauen und kann seinen Kunden daher Energie zu fairen Preisen anbieten.Grundlage der Zertifizierung ist eine umfangreiche Analyse des Jahresabschlusses durch die Creditreform Rating AG. Hinzu kommen Daten der Creditreform Wirtschaftsauskunft sowie Einschätzungen zur aktuellen und zukünftigen Situation des Unternehmens, die durch ein persönliches Managementgespräch ermittelt wurden. In Deutschland sind nur zwei Prozent der Unternehmen zertifizierungsfähig. Bastian Hadinoto, Mitglied der Geschäftsleitung der Creditreform Bonn Rossen KG über die erneute Auszeichnung von LogoEnergie: "Die Wirtschaft wird durch die Coronakrise massiv in Mitleidenschaft gezogen. Viele Unternehmen kämpfen um das Überleben. Für LogoEnergie Kunden zahlt es sich jetzt aus, dass das Unternehmen seit vielen Jahren so gut gewirtschaftet hat. LogoEnergie bleibt auch in der Krise ein verlässlicher Geschäftspartner."LogoEnergie ist seit 2010 auf dem Markt und beliefert Haushalte, Gewerbetreibende, Industrieunternehmen und öffentliche Einrichtungen deutschlandweit mit Strom aus Erdgas. Als 100-prozentiges Tochterunternehmens von e-regio profitiert LogoEnergie aus über 80 Jahren in der Energieversorgung.Pressekontakt:LogoEnergie GmbHSebastian Zimer02251 708-7502presse@logoenergie.deMünsterstraße 953881 Euskirchenwww.logoenergie.deOriginal-Content von: LogoEnergie GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112162/4827953