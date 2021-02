Die ESWE Verkehrsgesellschaft in Wiesbaden hat auf dem Omnibushof in der Gartenfeldstraße 21 neue Batteriebusse sowie 56 stationäre Ladesäulen in Betrieb genommen. Zum Einsatz kommen 21 Mercedes-Benz eCitaro mit Festkörperbatterie, welche die bisherigen zehn Batteriebusse ergänzen. Bis zum Ende des ersten Quartals 2021 werden alle 56 im Jahr 2019 bestellten eCitaro auf die Linie gehen - dann wird ...

Den vollständigen Artikel lesen ...