Die Wirtschaft der Eurozone schrumpfte in den drei Monaten bis Dezember 2020 auf Quartalsbasis um -0,7% und übertraf damit die Erwartungen von -1,2%, wie die erste Schätzung am Dienstag ergab. Auf Jahresbasis sank das BIP der Eurozone im Q4 um -5,1% vs -4,3% im Q3 2020 und war damit schlechter als die Prognose von -4,3%. Über das vorläufige BIP der ...

