NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Asos nach der Übernahme mehrerer Marken von 6100 auf 6700 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Kauf von Topshop und weiteren Marken vom einstigen Einzelhandelsriesen Arcadia sei positiv und zeige die Fähigkeit des Online-Modehändlers, sein mittelfristiges Wachstum zu steigern, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie hob ihre Schätzungen für den Umsatz und den Vorsteuergewinn im kommenden Jahr an./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2021 / 01:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2021 / 01:04 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0030927254

