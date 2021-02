Zürich (awp) - Die Erholung am Schweizer Aktienmarkt setzt sich auch am Dienstag weiter fort. Bereits am Montag hatte der Leitindex SMI mit einem Plus von mehr als einem Prozent einen Teil seiner Vorwochen-Verluste ausgebügelt. Händler werten es als gutes Zeichen, dass sich die Märkte nach dem deutlichen Einbruch der Vorwoche ...

