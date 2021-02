Management-Wechsel bei der Erste Group. Neuer Strategie-Chef wird Andreas Huber. Er startete seine Karriere 1995 als strategischer Unternehmensberater bei der Boston Consulting Group (BCG) in Frankfurt und Wien. 2002 wechselte er zur Swiss Re nach Zürich, wo er als Senior Vice President im COO- und CIO-Bereich der Division Financial Services tätig war. Zur Erste Group kam der gebürtiger Tiroler aus Innsbruck im Jahr 2005, wo er seitdem verschiedene Managementpositionen in den Bereichen Corporate Banking, Risk Management und Digitale Transformation verantwortete. Zuletzt war er im Finanzbereich als Head of Group Portfolio Management tätig. Andreas Huber ist Vater einer Tochter. Einen Führungswechsel gibt es auch im Bereich Group Brand & Communications: ...

