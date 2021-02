Gold (XAU/USD) kämpfte damit, aus dem bullisch Eröffnungsgap am Montag Kapital zu schlagen und blieb in der Nähe der Widerstandszone von 1875-76 $ begrenzt. Ein bescheidener Anstieg der US-Anleiherenditen löste am Dienstag einige frische Verkäufe um das gelbe Metall herum aus. Die Bedenken über die Versorgung mit COVID-19-Impfstoffen könnten jedoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...