Tesla soll einem Bericht zufolge für den geplanten Bau einer Batteriefabrik im brandenburgischen Grünheide eine Förderung in Milliardenhöhe vom Bund erhalten. In der vergangenen Woche hatte die EU-Kommission ein Förderprogramm für den Ausbau der Batterieproduktion genehmigt. Die Fördersumme beläuft sich auf 2,9 Milliarden Euro. Weitere neun Milliarden Euro sollen von privaten Investoren kommen. Deutschland will im Rahmen dieses Projekts unter anderem Tesla finanziell unterstützen - mit einer Summe in einstelliger Milliardenhöhe, wie jetzt bekannt wurd...

Den vollständigen Artikel lesen ...