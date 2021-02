DJ KfW wegen Corona-Krise 2020 mit Rekordwert bei Fördervolumen

BERLIN (Dow Jones)--Das Fördergeschäft der KfW Bankengruppe hat im vergangenen Jahr einen Rekordwert erreicht. Das starke Wachstum des Fördervolumens von 75 Prozent auf 135,3 Milliarden Euro sei maßgeblich von der Corona-Pandemie verursacht worden. Denn die Maßnahmen zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie im In- und Ausland machten mit einem Volumen von 50,9 Milliarden Euro einem Anteil am gesamten Geschäftsvolumen von 38 Prozent aus, so die KfW.

Allein in Deutschland hat die KfW im vergangenen Jahr rund eine Million an Krediten, Zuschüssen und anderen Finanzierungen in Höhe von 106,4 Milliarden Euro zugesagt.

Die Förderprogramme im Bereich Energieeffizient Bauen und Sanieren führten zu einem Anstieg von 140 Prozent im Förderbereich Wohnen.

Das Geschäftsfeld Entwicklungs- und Schwellenländer konnte mit einem Volumen von 12,4 Milliarden Euro sein Geschäft um 16 Prozent steigern.

Das Zusagevolumen im Geschäftsfeld Export- und Projektfinanzierung, das Finanzierungen im Interesse der deutschen und europäischen Wirtschaft bereitstellt, ist wegen der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr zwar um 5,5 Milliarden Euro auf 16,6 Milliarden Euro im Vergleich zum Rekordjahr 2019 eingebrochen. Dennoch konnte das Volumen in der Größenordnung der vorherigen Jahre gehalten werden.

"Die angelaufenen Impfungen stimmen zuversichtlich, dennoch wird uns die Corona-Pandemie auch im neuen Jahr sowohl im Neugeschäft als auch im Bestand weiter beschäftigen", erklärte KfW-Vorstandsvorsitzende Günther Bräunig.

