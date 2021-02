Mainz (ots) -Samstag, 6. Februar 2021, 20.15 UhrErstausstrahlung Anlässlich der "Mozartwoche 2021" zeigt 3sat am Samstag, 6. Februar 2021, um 20.15 Uhr die szenische Collage "Mozart schreibt... Cara sorella mia! Briefe und Musik" in Erstausstrahlung. Schauspielerin Adele Neuhauser liest im Tanzmeistersaal von Wolfgang Amadeus Mozarts Wohnhaus aus Briefen des Komponisten an seine Schwester. Musikalisch umrahmt wird die Lesung vom österreichischen Stargeiger Emmanuel Tjeknavorian und der deutschen Pianistin Marie Sophie Hauzel, die Mozart-Sonaten auf Originalinstrumenten des Komponisten spielen: auf seiner "Costa" Violine und seinem Hammerklavier.Der mexikanisch-französische Opernsänger Rolando Villazón ermöglicht einen Blick hinter die Kulissen der Mozartwoche und führt mit Hintergrundinformationen und Anekdoten in den Konzertabend ein. Ein Besuch bei dem Geigenbauer, der die Originalvioline von Mozart betreut, und ein Blick in die Tiefen des Mozart-Archivs geben exklusive Eindrücke in das Leben des Komponisten.Er war ein fleißiger Briefeschreiber, vor allem auf Reisen hat Mozart die Daheimgebliebenen über seinen Alltag, seine Gedanken und Gefühle auf dem Laufenden gehalten. So sind der Nachwelt viele Informationen über sein Leben erhalten geblieben. Originalbriefe und auch Bilder dokumentieren seine herzliche Beziehung zu seiner großen Schwester "Nannerl". "Cara sorella mia" - "Meine liebe Schwester", so hat Mozart viele Briefe an seine Schwester Maria Anna begonnen.Im Anschluss zeigt 3sat um 21.45 Uhr den Dokumentarfilm "Backstage Wiener Staatsoper" (https://pressetreff.3sat.de/programmwochen/programmwoche/06/3sat/06.02.2021/06.02.2021/bc/zeige/ec0ee6d9-fe05-4252-a354-0bab203f4742/) (Österreich 2019; deutsche Erstausstrahlung) von Stephanus Domanig.Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/mozartschreibt und https://presseportal.zdf.de/presse/backstagewienerstaatsoper3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/4828212