Paris (www.fondscheck.de) - Der Teilfonds DNCA Invest Value Europe (ISIN LU0284396016/ WKN A0MMD8) ist bestrebt, den folgenden Index zu übertreffen: STOXX Europe 600 Net Return über den empfohlenen Anlagezeitraum, so die Experten von DNCA Investments.Die Märkte seien bis in die letzten Stunden des Jahres 2020 belebt gewesen. Das Jahr 2020 sei überraschend gut zu Ende gegangen. Wer hätte nach dem Monat März gedacht, dass es zu einer spektakulären Marktrally und dem offensichtlich wieder aufflammenden Risikoappetit kommen würde. Unter dem Einfluss der Wiederbelebung der Produktion Ende Juni habe diese robuste Aktivität eine Wiederaufstockung der Lagerbestände und eine Normalisierung der bis dahin gebremsten Nachfrage ermöglicht. Auch der Ölpreis habe von dieser Normalisierung profitiert und seit den Tiefständen im März um 60% zugelegt. ...

