Vancouver, B.C, Feb 02, 2021 - Marble Financial Inc. (CSE: MRBL; OTC: MRBLF; FWB: 2V0) ("Marble" oder das "Unternehmen"), ein Finanztechnologieunternehmen, das Kanadiern den Weg in eine bessere finanzielle Zukunft ebnet, freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Empfehlungsvereinbarung mit Smarter Loans eingegangen ist und deren Kunden die KI-gesteuerte SaaS-Finanz-Wellness-Plattform MyMarble von Marble anbietet.

Marble, ein führendes, innovatives Finanztechnologieunternehmen, baut seine Beziehung mit Smarter Loans weiter aus; diese Gesellschaft unterstützt ihre kanadischen Kunden dabei, durch innovative Produkte wie die KI-basierten Softwareprodukte von Marble auf der MyMarble-Plattform intelligentere finanzielle Entscheidungen zu treffen. Smarter Loans ist eine der größten kanadischen Kredit- und Finanzplattformen, auf der täglich Tausende von Kanadiern intelligentere finanzielle Entscheidungen treffen, auf der sie sich in Geldangelegenheiten informieren und in über 100 der wichtigsten kanadischen Finanzunternehmen browsen können. Der Zugang zu den engagierten Kunden von Smarter Loans bietet Marble weitere neue wachstumsstarke Chancen zur Unterstützung der Kanadier mithilfe seiner holistischen persönlichen Fintech-Lösung, die präzise, von Experten kuratierte Empfehlungen, Informationen und finanzielles Know-how bietet.

Gemäß der Studie zum Stand des Fintech-Kreditgeschäfts in Kanada im Jahr 2020 von Smarter Loans verbringen die Kanadier mehr Zeit zu Hause, und die Nutzung von Fintech-Produkten hat sich dramatisch ausgeweitet, wobei 71 % der Befragten angaben, dass sie heute einen größeren Teil ihrer Finanzen online abwickeln als noch vor zwölf Monaten. Diese Daten unterstreichen noch mehr die Notwendigkeit einer holistischen Online-Finanz-Wellness-Plattform wie MyMarble, um den Kunden die Lösungen zu bieten, die sie suchen.

Diese Geschäftsbeziehung setzt auf Empfehlungen durch die exklusiven, proprietären Marketingkanäle, Branchenexperten, Videoproduzenten, Bestseller-Autoren, auf nationaler Ebene veröffentlichten Journalisten und Autoren von Smarter Loans. MyMarble wird damit eine demographisch große Zielgruppe von Kanadiern erreichen, die Smarter Loans besuchen, um die innovativsten Finanzprodukte und -marken Kanadas zu entdecken. Durch die Vereinbarung erhalten mehr Kanadier Zugang zur Plattform MyMarble, die anhand von KI-Steuerung Empfehlungen, Kreditüberwachung, Coaching und Budget-Technologie bietet, um die Bonität der Kunden konsequent zu verbessern.

"Wir freuen uns sehr, unsere Beziehungen mit Smarter Loans weiter auszubauen, indem wir die Plattform MyMarble dem Publikum von Smarter Loans zugänglich machen, was für uns fantastisch ist", sagte Rich Eliot, der Director of Marketing von Marble. "Smarter Loans ist der marktführende Anbieter ethischer und nachhaltiger Kreditoptionen für Kanadier, ein Angebot, das auch uns am Herzen liegt. Diese Geschäftsbeziehung unterstützt uns enorm in unserer Mission, unterversorgte Kunden in die finanzielle Zukunft zu führen, die sie verdienen."

"Unser Ziel bei Smarter Loans ist es, unsere kanadischen Kunden dabei zu unterstützen, intelligentere finanzielle Entscheidungen zu treffen, und für die meisten Menschen bedeutet dies, ihre Finanzlage zu verstehen, Wege zu finden, diese zu verbessern und entsprechende Maßnahmen zum Erreichen ihrer finanziellen Ziele zu ergreifen", sagte Vlad Sherbatov, der President von Smarter Loans. "Die Plattform und Produkte von MyMarble machen es den Kanadiern einfach, ihren ersten Schritt zum finanziellen Wohlergehen zu machen. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit MyMarble und den Ausbau unserer bereits soliden Geschäftsbeziehung."

Das Unternehmen freut sich zudem, den Abschluss seiner nicht über einen Makler vermittelten Privatplatzierung (die "Platzierung") bekannt zu geben. Marble emittierte 2.000.000 Einheiten (die "Einheiten") zu einem Preis von $ 0,25 pro Einheit für einen Bruttoerlös von $ 500.000.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens ("Aktien") und einem halben, nicht übertragbaren Warrant, wobei jeder ganze Warrant (jeweils ein "Warrant") während eines Zeitraums von zwölf Monaten ab dem Transaktionsabschluss zum Kauf einer weiteren Aktie zu einem Preis von $ 0,35 berechtigt, jedoch unter dem Vorbehalt eines vorgezogenen Verfallsdatums, falls die Stammaktien des Unternehmens an zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen mit einem Kurs von $ 0,45 oder mehr an der Canadian Securities Exchange ("CSE") gehandelt oder geschlossen werden.

Im Zuge des Abschlusses der Platzierung erwarben Directors, leitende Angestellte, Mitarbeiter und Berater des Unternehmens 900.000 Einheiten.

Der Erlös aus dieser Finanzierung wird für Marketingzwecke und als allgemeines Betriebskapital verwendet. Es liegen keine wesentlichen Fakten oder Änderungen im Unternehmen vor, die nicht allgemein offengelegt wurden.

Die Beteiligung der Directors an der Platzierung stellt eine "Transaktion mit einer nahestehenden Person" im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 - Schutz von Minderheitsaktionären bei besonderen Transaktionen ("MI 61-101") und der Richtlinien der CSE dar. Das Unternehmen stützt sich auf die Befreiungen von der formellen Bewertung und der Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre gemäß den Abschnitten 5.5(a) und (b) bzw. 5.7(1)(a) des MI 61-101 auf der Grundlage, dass weder der Verkehrswert des Gegenstands der Transaktion noch der Verkehrswert von deren Gegenleistung im Hinblick auf die in der Platzierung beteiligten Parteien (im Sinne des MI 61-101) 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens übersteigen, die in Übereinstimmung mit dem MI 61-101 berechnet wurde, sowie auf der Grundlage, dass keine Wertpapiere des Unternehmens an einer im MI 61-101 aufgeführten Börse notiert sind.

Über Smarter Loans. Smarter Loans ist die erste und größte Kreditvergleichswebsite von Kanada. Landesweit greifen Kanadier auf Smarter Loans zu, um die innovativsten Finanzprodukte und -Services in Kanada zu finden, ihre Optionen zu vergleichen und intelligentere Finanzentscheidungen zu treffen. Seit dem Start im Jahr 2016 arbeitet Smarter Loans mittlerweile mit über 50 der bedeutendsten Finanzmarken von Kanada zusammen, unter anderem Banken, Kreditgenossenschaften, alternativen Kreditgebern und innovativen FinTech-Unternehmen, die die digitale Transformation des kanadischen Finanzsektors anführen. Weitere Informationen finden Sie unter: https://smarter.loans/

Über Marble Financial Inc. (CSE: MRBL; OTC: MRBLF, FWB: 2V0) Marble nutzt seine bewährten datengesteuerten Strategien, die die Möglichkeiten des maschinellen Lernens, der Datenwissenschaft und der künstlichen Intelligenz nutzen, durch seine branchenführende MyMarble-Plattform, die derzeit die proprietären Technologielösungen Fast-Track, Score-Up und Maestro beherbergt, um für die Menschen in Nord Amerika einen klaren Weg in Richtung finanzielles Wohlergehen und eines aussagekräftigen Kreditscores einzuschlagen und zu steuern. Marble ist stolz darauf, seit 2016 Tausende von benachteiligten Menschen in Kanada zu einer positiven finanziellen Zukunft befähigt zu haben, und wir werden uns durch die Lizenzierung unserer proprietären Produkte auf der MyMarble-Plattform weiterhin als Marktführer im Bereich finanzielles Wohlbefinden (Financial Wellness) etablieren.

Nähere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter https://mymarble.ca.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemeldung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen, einschließlich Aussagen über die Privatplatzierung und die Verwendung der daraus resultierenden Erlöse. Die Verwendung von Wörtern wie "anstreben", "planen", "annehmen", "fortsetzen", "schätzen", "erwarten", "können", "werden", "vorhersehen", "sollten", "glauben" und ähnlichen Ausdrücken dienen der Kennzeichnung von zukunftsgerichteten Aussagen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Erwartungen und Annahmen des Managements, einschließlich Aussagen in Bezug auf die Pläne des Unternehmens zur Durchführung der Platzierung und die voraussichtliche Verwendung der Erlöse aus der Platzierung und den Anleiheemissionen.

Bei der Erstellung der in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen hat das Unternehmen mehrere wesentliche Annahmen getroffen, einschließlich, aber nicht darauf beschränkt, dass sich die finanzielle Lage des Unternehmens und seine Entwicklungspläne nicht aufgrund unvorhergesehener Ereignisse ändern und dass das Unternehmen alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange, für die Platzierung erhalten wird. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass Pläne, Schätzungen und tatsächliche Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen prognostiziert wurden. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass sich die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung ändern oder unzutreffend sind, zählen unter anderem: die Unfähigkeit, die Privatplatzierung zu den vorgeschlagenen Bedingungen oder überhaupt durchzuführen; unvorhergesehene Verzögerungen bei der Einholung von behördlichen Genehmigungen oder Genehmigungen der Canadian Securities Exchange oder die Unfähigkeit, diese Genehmigungen einzuholen; die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage; Änderungen der Finanzlage und der Entwicklungspläne des Unternehmens; sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die in den jüngsten kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens, die unter dem Unternehmensprofil auf www.sedar.com veröffentlicht wurden, dargelegt sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu berücksichtigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Kosten oder Ergebnisse wesentlich abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen ausgedrückten Erwartungen abweichen können. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen verlangt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=55466Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=55466&tr=1



