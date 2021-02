Die Anzahl bestätigter Fälle über die letzten 14 Tage liegt bei 296 pro 100'000 Einwohner. Vor einer Woche lag der Wert noch bei 374.Bern - Die epidemiologische Lage in der Schweiz zeigt gemäss der wissenschaftlichen Taskforce des Bundes seit Anfang Jahr einen rückgängigen und ab Mitte Januar noch einen stabilen bis leicht rückgängigen Verlauf. Die Übersterblichkeit nimmt demnach ab, ist aber in der Ost- und Zentralschweiz, in Zürich und im Tessin immer noch sichtbar. Das schreibt die Covid-19-Taskforce in ihrer am Dienstag...

Den vollständigen Artikel lesen ...