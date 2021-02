DJ Maßgeschneidert: eXXcellent solutions baut bundesweite Weiterbildungsplattform

Ausschreibung für Hochschul-Informationsportal gewonnen Die Ulmer eXXcellent solutions hat eine öffentliche Ausschreibung zur Entwicklung der Online-Plattform "hoch & weit - Das Weiterbildungsportal der Hochschulen" der deutschen Hochschulrektorenkonferenz (HRK) gewonnen. Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderte und auf vier Jahre angelegte Projekt wird einen tagesaktuellen Überblick der hochschulischen Weiterbildungsangebote aller Hochschulen in Deutschland bieten. Insgesamt investiert der Bund 1,7 Millionen Euro in die neue Plattform. Dazu Gerhard Gruber, Geschäftsführer für Akquisition und Partnermanagement der eXXcellent solutions GmbH: "Wir freuen uns sehr, den Zuschlag für die Umsetzung des Projekts erhalten zu haben. Maßgeschneiderte Software-Lösungen sind das Markenzeichen unseres Unternehmens, darin haben wir jahrelange Erfahrung." hoch & weit - Das Weiterbildungsportal der Hochschulen Das HRK-Projekt wurde Anfang 2020 ins Leben gerufen. Das Ziel ist die Bereitstellung einer bundesweit zentralen Plattform, die über die Möglichkeiten, sich an den Hochschulen weiterzubilden, informiert. Andreas Lux, Prokurist der eXXcellent solutions GmbH, ergänzt: "Die Umsetzung von hoch&weit passt sehr gut in unser Portfolio. Sie ist aufgrund der großen Sichtbarkeit eine ganz besondere Herausforderung, der wir uns sehr gerne stellen." Die teilnehmenden Hochschulen können ihre Angebote voraussichtlich bereits ab Mitte 2021 selbst in die Datenbank eintragen. Anfang 2022 wird hoch & weit - Das Weiterbildungsportal der Hochschulen der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Die gebündelten Informationen zu den Bildungsangeboten lassen sich dann online einsehen und recherchieren. Die Plattform wird von der Hochschulrektorenkonferenz (www.hrk.de) organisatorisch betrieben. Die HRK repräsentiert 268 Mitgliedshochschulen, in denen rund 92 Prozent aller Studierenden in Deutschland immatrikuliert sind. Weitere Informationen: eXXcellent solutions GmbH Gerhard Gruber Beim Alten Fritz 2 D - 89075 Ulm Tel.: +49 731 55026-0 Fax: +49 731 55026-99 info@exxcellent.de www.exxcellent.de Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Press'n'Relations GmbH Uwe Pagel Magirusstraße 33 - D-89077 Ulm Tel.: +49 731 96 287-15 Fax: +49 731 96 287-97 upa@press-n-relations.de www.press-n-relations.de eXXcellent solutions steht für maßgeschneiderte Softwarelösungen und umfassende Beratung in allen Branchen. Dabei deckt eXXcellent solutions das gesamte Spektrum der Softwareentwicklung ab - von der Prozessanalyse und -beratung, über Spezifikationsaufgaben und die Softwareentwicklung bis hin zu Testing und Rollout. Das Leistungsspektrum umfasst fünf Hauptbereiche: Die Transformation von Geschäftsprozessen, sogenannten Business Applications, in zukunftsfähige Modelle, die Entwicklungen für- und die Anbindung von nicht SAP-Anwendungen in die neue SAP-Welt, die Identifikation von AI/ML Potentialen und deren Umsetzung, die Individualisierung im Salesforce-CRM und die Welt des Internet of Things in den Bereichen Smart Cities und Industriellem IoT. Das 2001 gegründete Unternehmen beschäftigt an fünf Standorten in Ulm, München, Stuttgart, Darmstadt und Berlin rund 200 Mitarbeiter. Dies ist eine Presseinformation der eXXcellent solutions GmbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

