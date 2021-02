Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den Erdgas Futures Märkten am Montag um 17K Kontrakte gestiegen ist, was dem zweiten Anstieg in Folge entsprach. Das Volumen folgte diesem Beispiel, da es nach zwei Tagen des Rückgangs um 365,7K Kontrakte zulegte. Erdgas Widerstand bei 3,00 $/MMBtu Die Preise für Erdgas erreichten zum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...