Baden-Baden (ots) - 60-minütiger SWR Dokumentarfilm über die Faszination mobiler Mini-Häuser / Donnerstag, 4. Februar 2021, 23:15 Uhr im SWR FernsehenTiny Houses, Mini-Häuser auf Rädern, boomen. Leben auf nur wenigen Quadratmetern liegt auch im Südwesten Deutschlands voll im Trend. Zwischen 10 und 55 Quadratmeter sind die Häuser groß. Für den Durchschnitts-Hausbesitzer passt da gerade mal sein Wohnzimmer rein, den Tiny House-Bewohnern genügt das für Wohnen, Schlafen, Küche und Bad. Reduzierung auf das Wesentliche, ökologisches Bauen und Nachhaltigkeit sind die Schlagworte des Trends. Die SWR Eigenproduktion "Tiny House Geschichten" von Mouhcine El Ghomri zeigt Menschen, die täglich mit den Mini-Häusern zu tun haben - als deren Bewohner oder Erbauer. Zu sehen am Donnerstag, 4. Februar um 23:15 Uhr im SWR Fernsehen und danach für 12 Monate in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/ard/).Produktion"Tiny House Geschichten" von Mouhcine El Ghomri ist eine Eigenproduktion des SWR.SendungDie Ausstrahlung ist am Donnerstag, 4. Februar um 23:15 Uhr im SWR Fernsehen, danach ist der Film für 12 Monate in der ARD Mediathek abrufbar unter ardmediathek.de (https://www.ardmediathek.de/ard/).Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter: http://swr.li/tiny-house-geschichtenFotos über www.ARD-foto.de (http://www.ARD-foto.de).Pressekontakt:Daniela Kress, Tel. 07221 929 23800, Daniela.Kress@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4828340