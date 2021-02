Die Finanzmärkte sind immer wieder für Überraschungen gut. Diesmal aus dem Kapitel "Social Media".Die Finanzmärkte sind immer wieder für Überraschungen gut. Diesmal aus dem Kapitel "Social Media". Könnten eigentlich, so fragten sich private Kleinanleger auf einer Zockerplattform des US-Mediums Reddit, gut abgesprochene Käufe vieler Einzelner die grossen Wetten institutioneller Investoren aushebeln? Was in der Aktie des Onlinespielehändlers Gamestop begann, deren Aktie von diversen Analysten...

Den vollständigen Artikel lesen ...