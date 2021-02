Der Spezialist für Messsysteme und Laborausstattung hat am Montag starke Zahlen präsentiert. Der positive Geschäftsbericht von Thermo Fisher bringt weiteren Schub in die Aktie. Wie kann der Einstieg gelingen? Der Jahresabschluss ist beeindruckend: 58 Prozent bereinigtes Gewinnwachstum und 26 Prozent Umsatzwachstum. Starker Treiber ist die Nachfrage nach allem, was für die Pandemiebewältigung nützlich ist, insbesondere die Laborausstattung. Die Aktie legte nach der Veröffentlichung in der Spitze ...

Den vollständigen Artikel lesen ...