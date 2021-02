Munsbach (www.fondscheck.de) - Die sinkende Liquidität an den Kapitalmärkten stellt Anleiheninvestoren, auch angesichts der oft geringen Renditeaussichten, zunehmend vor Herausforderungen, so die Experten von ETHENEA.Fünf Fragen an Dr. Volker Schmidt, Anleihenexperte und Senior Portfolio Manager bei ETHENEA Independent Investors S.A., zur aktuellen Lage und zur Zukunft der Assetklasse. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...