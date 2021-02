NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Analyst Arndt Ellinghorst bleibt in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie bei seiner optimistischen Einschätzung des Autosektors mit Präferenz für global aufgestellte Premium-Hersteller. Ungeachtet des kurzfristigen Drucks durch erneute coronabedingte Lockdown-Maßnahmen und Engpässe bei der Halbleiterlieferung dürften die Geschäftstrends gut bleiben und die Bewertungen deutlich Luft nach oben haben. Ellinghorsts Favoriten sind VW, General Motors (GM), Tesla und Daimler. Für die Wolfsburger sprächen die hohen Ziele im Bereich Elektroautos und die in Kürze anstehende Markteinführung neuer Modelle./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2021 / 10:17 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007664039

