HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Wacker Chemie von 104 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Ein Teil des Schwungs, der vor allem das Schlussquartal 2020 geprägt habe, sollte auch in das laufende Jahr hinein anhalten, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bei einem Erfolg des Übernahmeangebots von GlobalWafers für Siltronic winkr Wacker Chemie zudem ein Erlös von gut 1,3 Milliarden Euro für die Siltronic-Beteiligung./ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2021 / 11:20 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2021 / 11:46 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000WCH8881

