Der US-Ölmulti hat im Q4 wegen enormer Abschreibungen auf Gasanlagen tiefrote Zahlen geschrieben und 2020 mit einem Verlust von 22,4 Mrd USD abgeschlossen.Irving - Der grösste US-Ölmulti ExxonMobil hat im vierten Quartal wegen enormer Abschreibungen auf Gasanlagen tiefrote Zahlen geschrieben und 2020 mit dem grössten Verlust seit über vier Jahrzehnten abgeschlossen. Insgesamt fiel ein Minus von 22,4 Milliarden Dollar (18,6 Mrd Euro) an, wie der massiv unter der Corona-Krise leidende Konzern am Dienstag in Irving mitteilte. Alleine in den drei...

Den vollständigen Artikel lesen ...