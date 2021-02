Auch am Dienstag beherrschen die Bullen das Börsengeschehen und treiben den DAX weiter nach oben. Der Leitindex notiert zum Mittag bei einem Plus von 1,1% nahe der Marke von 13.800 Punkten. Am DAX-Ende finden sich derweil zwei Gesundheitskonzerne mit teils herben Kursverlusten wieder. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger 1. Fresenius Medical Care (FMC) (WKN 578580) Für Negativ-Schlagzeilen sorgte heute Fresenius Medical Care: Das Gesundheitsunternehmen gab am Morgen eine Gewinnwarnung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...