DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 3. Februar (vorläufige Fassung)

=== *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen Caixin Januar *** 06:45 ES/Banco Santander SA, Ergebnis 4Q, Madrid *** 07:00 DE/Siemens AG, ausführliches Ergebnis 1Q (07:30 Presse-Telefonkonferenz; 08:45 Analysten- Telefonkonferenz; 10:00 Online-HV), München *** 07:00 DE/Nemetschek SE, Jahresergebnis, München *** 07:00 JP/Sony Corp, Ergebnis 9 Monate, Tokio 07:20 SE/Volvo AB, Ergebnis 4Q, Göteborg *** 07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 4Q, Bagsvaerd *** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Trading Update 3Q, Newbury 08:00 CH/Glencore plc, Produktionsbericht 2020, Baar 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten, Frankfurt 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin 09:30 EU/EuGH, Urteil zum Verbot regionaler Werbung in bundesweiten Rundfunkprogrammen, Luxemburg *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar PROGNOSE: 39,3 zuvor: 39,7 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 46,5 1. Veröff.: 46,5 zuvor: 49,1 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 46,8 1. Veröff.: 46,8 zuvor: 47,0 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 45,0 1. Veröff.: 45,0 zuvor: 46,4 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 47,5 1. Veröff.: 47,5 zuvor: 49,1 10:00 DE/Eon SE, PK mit Netz-Vorstand König zum Thema Wasserstoff, Berlin *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 38,8 1. Veröff.: 38,8 zuvor: 49,4 *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 7- und 84-tägiger Laufzeit *** 11:00 IT/Verbraucherpreise Januar (vorläufig) PROGNOSE: +0,2% gg Vm/-0,2% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/-0,2% gg Vj *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone Januar (Vorabschätzung) Eurozone PROGNOSE: -0,5% gg Vm/+0,5% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/-0,3% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: -1,4% gg Vm/+0,8% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+0,2% gg Vj *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Dezember Eurozone PROGNOSE: +0,6% gg Vm/-1,3% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/-1,9% gg Vj 12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 4Q, New York 12:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:00 GB/Glaxosmithkline plc, Ergebnis 4Q, London *** 14:00 DE/Fresenius Medical Care AG & Co KGaA (FMC), Telefonkonferenz zu den Indikationen für das Geschäftsjahr 2021 14:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Teilnahme am virtuellen Panel "Vorreiter Europa - Agenda für eine digitale Union" *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Januar Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +50.000 Stellen zuvor: -123.000 Stellen 14:30 US/Fed, Rede (virtuell) von Minneapolis-Fed-Präsident Kashkari (2021 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim Northside Economic Opportunity Network *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 57,1 1. Veröff.: 57,5 zuvor: 54,8 *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar PROGNOSE: 57,0 Punkte zuvor: 57,2 Punkte *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 19:00 US/Fed, Rede (virtuell) von St. Louis-Fed-Präsident Bullard (2021 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei der CFA Society of St. Louis *** 22:02 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 1Q, San Diego *** 22:05 US/Ebay Inc, Ergebnis 4Q, San Jose 22:25 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 4Q, San Jose 23:00 US/Fed, Rede von Chicago-Fed-Präsident Evans (2021 stimmberechtigt im FOMC) bei einer virtuellen Veranstaltung der Oakland University 23:00 US/Fed, Rede (virtuell) von Cleveland-Fed-Präsidentin Mester (2021 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim Council for Economic Education *** - DE/Pkw-Neuzulassungen Januar *** - DE/Commerzbank AG, AR-Sitzung zu neuem Strategieprogramm; anschließend Beschluss des Vorstands, Frankfurt ===

