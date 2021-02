Detroit/London/Berlin (ots) - Kryptowährungen schiessen in den Himmel - Geld selbst steht vor der Inflation. Saxo Bank of Art setzt auf eigene Währung - Kunst Investment. 99 Kapitalanlagen aus Stahl, Gold und Erdöl.Nicht nur an der Wall Street oder Frankfurt am Main wird Finanzgeschichte geschrieben.Europa und die Welt stehen im Umweltdesaster, politische Verwirrung in Corona und Brexit-Zeiten. In der Pandemie - der größten Krise der Weltgeschichte läßt Heiko Saxo - Der Autokünstler die Kultur aufleben. Saxo schafft einen neuen Trend-zeitlose Kunst, stabil und unverwüstlich. Zum Anfassen, aus Relikten der alten Zeit- neu definiert!Saxo Bank of Art präsentiert "Detroit Flowers", 99 Skulpturen aus dem originalen Getty Cadillac Seville von 1967.Heiko Saxo läßt Erdöl aus Gibraltar fliessen - aus den Öffnungen der Getty Skulpturen. Aus ihnen sprießen "Detroit Flowers" - Metallkronen und Tausende Kristalle.Die ca. 2m großen und 100 Kg schweren Skulpturen stehen auf Granitsteinen.Die einzigartigen Cadillac Skulpturen aus Stahl, Gold und Erdöl vom deutschen Autokünstler Heiko Saxo stehen auf https://www.saxobankofart.com/getty-sculptures zwischen €10.000 und €25.000 mit Zertifikat zum Verkauf. Kunstsammler und Motorsport Enthusiasten aus aller Welt können ab heute die "Getty Aktien" erwerben.Nach der letzten Fahrt des Getty Luxusfahrzeuges von London nach Weert, Niederlande wurde das Fahrzeug vergoldet und mit 2.222 Kronen und 100.000 Kristallen übersät. Daraufhin zerschnitt Heiko Saxo das Auto in 99 Teile und setzte es neu zusammen."Ich möchte der Erde etwas Kulturelles zurück geben, das vor über 50 Jahren Jean Paul Getty, US-amerikanischer Öl-Tycoon und damals reichster Mann der Welt, der Erde entnommen hat - Kultur ist Leben" so Saxo.Pressekontakt:Luise Böttcher +44-7979-304384Heiko Saxo ManagementOriginal-Content von: Heiko Saxo Management, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137307/4828532