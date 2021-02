Hannover (ots) - Clickrepair, der Reparatur-Marktplatz von Wertgarantie mit mehr als 1.000 Handywerkstätten, ist jetzt auf die neue Wertgarantie Webseite umgezogen. Somit wird aus clickrepair, Deutschlands größtem Reparatur-Marktplatz für Smartphones, der Wertgarantie Reparatur-Marktplatz.In den vergangen sechs Jahren hat es clickrepair gemeinsam mit seinen über 1.000 Partnerwerkstätten geschafft, sich als Deutschlands größten Reparatur-Marktplatz für Smartphones zu etablieren und weiter zu wachsen. Mit der Zusammenführung der Webseiten des Reparatur-Marktplatzes und des Versicherungsunternehmens Wertgarantie, bietet das Unternehmen seinen Kunden und Interessenten zukünftig noch mehr Service rund um die Smartphone-Reparatur. Damit trägt der Wertgarantie Reparatur-Marktplatz einen großen Beitrag zur Nachhaltigkeit bei - getreu dem Motto "Reparieren statt Wegwerfen". So möchte Wertgarantie den Lebenszyklus von Smartphones verlängern. "Das Besondere am Reparatur-Markplatz ist, dass Interessenten und Kunden auch ohne eine Wertgarantie Geräteversicherung ihr defektes Smartphone über den Reparatur-Marktplatz reparieren lassen können", erklärt Marco Brandt, Bereichsleiter Digital Business bei Wertgarantie.Wertgarantie Webseiten-Launch im September 2020 gab den StartschussBereits im September 2020 hat Wertgarantie seine neue Webseite gelauncht. Bei der Umsetzung standen nicht nur eine nutzerfreundliche User Experience, sondern auch eine hohe Serviceorientierung im Fokus. "Digitale Services sind für Unternehmen zentraler denn je. Unternehmen müssen ihren Kunden und Interessenten das bieten, wonach sie verlangen: schnelle und einfache Lösungen, die ihren Alltag erleichtern", sagt Marco Brandt. Umso wichtiger sei es Wertgarantie mit der neuen Webseite und den digitalen Services, den Kunden und Interessenten den Alltag mit ihrer Technik so optimal wie möglich zu gestalten - von unterwegs oder zu Hause. Dabei ginge es nicht um reine Informationen zu Versicherungsprodukten, sondern viel mehr um die Erhaltung der Technik. Mit Hilfe der Reparatur-Indizes von Wertgarantie sollen u.a. Verbrauchern bereits vor dem Kauf von Elektronik geholfen werden, das Produkt zu finden, das einen besonders nachhaltigen Lebenszyklus aufweist.Über WertgarantieWertgarantie ist der Fachhandelspartner Nr.1 im Bereich Garantie-Dienstleistung und Versicherung für Haushalts- und Konsumelektronik, Fahrräder, E-Bikes und E-Scooter sowie Smart Home-Anlagen, Hörgeräte und Hausleitungen. Seit 1963 bietet das zur Wertgarantie Group zählende Unternehmen Garantie-Lösungen über die gesetzliche Gewährleistung hinaus. Kunden finden Wertgarantie-Produkte vor allem im mittelständischen Fachhandel. Weitere Partner des Spezialversicherers sind Verbundgruppen, Hersteller, Werkskundendienste und Dienstleistungsunternehmen. Rund 850 Mitarbeiter sind in der Wertgarantie Group tätig, der Bestand der Gruppe zählt aktuell über 6,75 Millionen Kunden.2019 wurde Wertgarantie von Deutschland Test in der Studie "Deutschlands wertvollste Unternehmen" in der Kategorie Versicherungen ausgezeichnet. Das Qualitätsurteil lautete "Ökologisch, ökonomisch & sozial wertvoll". Vom Deutschen Finanz-Service Institut (DFSI) erhielt Wertgarantie 2020 zum dritten Mal in Folge die Auszeichnungen "Beste Elektronikversicherung" und "Beste Smartphoneversicherung".www.wertgarantie.com (http://www.wertgarantie.com)Pressekontakt:Gina Schneider | PR & Content Managerin | Tel: 0049 511 71280-648 |E-Mail: g.schneider@wertgarantie.deOriginal-Content von: Wertgarantie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127001/4828548