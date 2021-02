Der Präsident werde als "Wladimir, der Vergifter der Unterhosen" in die russische Geschichte eingehen, sagte Nawalny vor Gericht.Moskau - Dem Kremlgegner Alexej Nawalny drohen in einem als politische Inszenierung umstrittenen Prozess zweieinhalb Jahre Haft. Der 44-Jährige habe mehrfach gegen Bewährungsauflagen in einem Strafverfahren von 2014 verstossen, sagten Vertreter der Staatsanwaltschaft und des Strafvollzugs am Dienstag vor Gericht. Der Strafvollzug forderte dreieinhalb Jahre Haft, die Staatsanwaltschaft sprach sich...

Den vollständigen Artikel lesen ...