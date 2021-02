Die Wiener Börse hat am Dienstag erneut mit klaren Kursgewinnen geschlossen. Sie knüpfte damit an den starken Wochenbeginn an. Der ATX stieg um 0,94 Prozent auf 2.958,72 Punkte. Der breiter gefasste ATX Prime legte 0,93 Prozent auf 1.504,40 Zähler zu. Die europäischen Leitbörsen tendierten ebenfalls fester und auch an der Wall Street ging es im frühen US-Handel deutlich nach oben.Bei den Einzelwerten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...