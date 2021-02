US-Börsen eröffnen im Plus - Gamestop-Kurs halbiert sich >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » AT & S Austria Technologie & ... Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: US-Börsen eröffnen im Plus - Gamestop-Kurs halbiert sich Anleger ließen Luft aus der Spekulationsblase von Aktien wie Gamestop und AMC Entertainment. Der drastische Kursverfall darf Anleger nicht verwundern.

Den vollständigen Artikel lesen ...