Der AUD ist der größte Nachzügler am Dienstag im Anschluss an die überraschende Entscheidung der Reserve Bank of Australia (RBA), ihr QE-Programm zu verlängern. Die Ökonomen von TD Securities sehen den AUD/USD seit langem als ein wichtiges Barometer für die G10-FX-Entwicklung. Eine anhaltende Bewegung unter 0,7590 könnte ein weiteres Zeichen dafür ...

Den vollständigen Artikel lesen ...