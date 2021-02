Am zweiten Tag in Folge verbucht die Gamestop-Aktie am Dienstag ein zweistelliges Minus. Dennoch bleibt das Papier weiter deutlich über dem Kursniveau zu Jahresbeginn. Die Aktie des Computerspiele-Händlers Gamestop, an der sich in den vergangenen Tagen eine Auseinandersetzung zwischen Hedgefonds und Kleinanlegern entzündet hatte, hat am Dienstag zwischenzeitlich zwei Drittel ihres Wertes verloren. Am Nachmittag erholte sich der Aktienkurs wieder etwas und bewegt sich aktuell um die Marke von 120 US-Dollar herum. Damit steht ein Minus von rund 45 Prozent zu ...

