Auch am Dienstag sahen wir weitere Zugewinne im DAX. Die 14.000 ist nun wieder in Reichweite. Was zeigt der LS-X-Marktbericht an spannenden Einzelstorys auf? DAX setzt Monatsauftakt fort Auch am zweiten Tag des Februar konnte der DAX seine Aufwärtsbewegung fortsetzen. Bereits am Morgen stellte dies Daniel Saurenz in Aussicht und verwies auf die Rückeroberung der 13.600er-Marke im Video: Gleich zum Handelsstart konnte die 13.700 überwunden und weiteres ...

