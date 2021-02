Deutsche Forschende entwickeln ein System für berührungsloses Laden von E-Autos - über die Integration von Induktionsmodulen in den Straßenbelag. 20 Prozent mehr Reichweite sollen drin sein. An der TU Braunschweig wollen Forschende im Rahmen des Projekts E-Charge ein System für berührungsloses Laden von Elektroautos während der Fahrt entwickeln. Eine induktive Energieübertragung, bei der entsprechende Module in den Asphaltbelag von Straßen integriert werden sollen, könnte 20 Prozent zusätzliche Reichweite bringen - und zwar pro sogenanntem E-Korridor. Batteriekosten senken, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...