Das Papier der Videospielkette GameStop, die zu einem Symbol einer Machtprobe zwischen Hedgefonds und den Kleinanlegern geworden ist, fiel am Dienstag vorübergehend um etwa 60 Prozent. Am Montag fielen die Kurse an der Frankfurter Wertpapierbörse um rund 30 Prozent. Nach dem Börsencrash am Dienstagnachmittag gab es jedoch einen leichten Aufwärtstrend und die Aktie notiert derzeit mit einem Minus von 50,45 Prozent bei 111,00 Euro. Am vergangenen Donnerstag ...

