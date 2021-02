Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - 50. Jahrestag der diplomatischen Beziehungen zwischen China und Kuwait- Der 22. März 2021 markiert den 50. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen China und Kuwait. Kuwait ist das erste Land der arabischen Golfstaaten, das diplomatische Beziehungen zu China aufgenommen hat. Seit der Aufnahme diplomatischer Verbindungen im Jahr 1971 haben sich die bilateralen Beziehungen zwischen den beiden Ländern zu einem Verhältnis gegenseitigen Vertrauens und aufrichtiger Zusammenarbeit entwickelt.Um die bilaterale Freundschaft auszubauen und die Win-Win-Zusammenarbeit zwischen China und Kuwait zu fördern, haben sich weitere chinesische Unternehmen für eine "globale Ausrichtung" entschieden. Als Marktführer und Vorreiter in der chinesischen Automobilindustrie hat GAC MOTOR mit seiner einzigartigen Entwicklung den Maßstab für den Wandel und die Modernisierung der chinesischen Automobilunternehmen gesetzt.GAC MOTOR ist seit 2013 auf dem Markt in Kuwait vertreten und etablierte das GAC Showroom in Kuwait. Dank stetiger Bemühungen hat sich GAC MOTOR allmählich zu einer der beliebtesten chinesischen Marken bei den Verbrauchern im Nahen Osten entwickelt.Die Zusammenarbeit zwischen GAC MOTOR und Kuwaits Partner Mutawa Alkazi Company "MAC" begann im Oktober 2012. Im Juni 2013 wurde MAC offiziell zum ersten autorisierten Händler der GAC Group in Übersee. Seitdem hat sich eine langfristige und stabile kooperative Beziehung entwickelt.Dank achtjähriger gemeinsamer Bemühungen mit dem kuwaitischen Vertreiber erhält GAC MOTOR positives Feedback vom Markt und ist mit seiner hervorragenden Produktqualität, seinen Vertriebskanälen und seinem Kundendienst zu einer der beliebtesten chinesischen Marken bei den Verbrauchern im Nahen Osten geworden.Dank seinem Ruf für gute Qualität konnte GAC MOTOR seine Markenpräsenz in Kuwait weiter ausbauen. Mit verbesserter Fahrzeugsicherheitskonfiguration, herausragendem Raumdesign und intelligenter Technologie bietet GAC MOTOR den Verbrauchern in der Region vielfältige Transportmöglichkeiten. Derzeit hat GAC MOTOR Kuwait 9 Modelle im Angebot. Die Etablierung von GAC MOTOR auf dem kuwaitischen Markt hat nicht nur den chinesischen Automobilmarken dabei geholfen, sich selbst im Ausland zu etablieren, sondern auch die Entwicklung der kuwaitischen Automobilindustrie gefördert und zu gegenseitigem Nutzen und einer Win-Win-Situation zwischen den beiden Ländern geführt.Im Zuge der kontinuierlichen Vertiefung der strategischen Partnerschaft zwischen China und Kuwait befindet sich die bilaterale Zusammenarbeit mittlerweile auf der "Überholspur". Das bietet strategische Möglichkeiten, die sich die chinesischen Unternehmen nicht entgehen lassen sollten. GAC MOTOR wird sich dafür einsetzen, die Wettbewerbsfähigkeit seiner Marke auf dem Weltmarkt zu fördern und der chinesisch-kuwaitischen wirtschaftlichen Zusammenarbeit dabei zu neuen Erfolgen zu verhelfen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1431271/1.jpgPressekontakt:YuChi Hu+86-13502273642Original-Content von: GAC MOTOR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100056665/100864520