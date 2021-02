Erstangeboten sind u. a. KI-basierte Zuverlässigkeitsanwendungen für Verbesserung der betrieblichen Effizienz für Energie- und Prozessindustrie

Shell (NYSE:RDS), C3 AI (NYSE:AI), Baker Hughes (NYSE:BKR) und Microsoft (NASDAQ:MSFT) gaben heute den Start der Open AI Energy Initiative (OAI) bekannt, eines einzigartigen offenen Ökosystems auf der Basis künstlicher Intelligenz (KI) für die Energie- und Prozessindustrie. Das OAI bietet Energieversorgern, Dienstleistern, Ausrüstungsanbietern und unabhängigen Softwareanbietern einen Rahmen für Energiedienstleistungen, um interoperable Lösungen anzubieten. Dies umfasst KI- und physikbasierte Modelle, Überwachung, Diagnose, vorgeschriebene Aktionen und Dienste, die von der BHC3 AI Suite und Microsoft Azure unterstützt werden.

"Bei dieser Initiative geht es darum, die Bemühungen weltweit führender Unternehmen zu kombinieren, um die digitale Transformation der Energiewirtschaft zu neuer und sicherer Energie zu beschleunigen und die Klimasicherheit zu gewährleisten", sagte Thomas M. Siebel, CEO von C3 AI.

Die ersten von Shell und Baker Hughes bereitgestellten OAI-Lösungen konzentrieren sich auf Zuverlässigkeit und wurden entwickelt, um die Verfügbarkeit und Leistung von Energieanlagen und -prozessen zu verbessern. Diese Zuverlässigkeitslösungen dienen als Erweiterung der aktuellen BHC3-Zuverlässigkeitsanwendung, einer KI-basierten Anwendung, die Zuverlässigkeits-, Prozess- und Wartungsingenieuren KI-fähige Einblicke bietet, um Prozess- und Geräteleistungsrisiken für die Energiewirtschaft vorherzusagen. Die Anwendung nutzt die Fähigkeit der BHC3 AI Suite, Daten aus unterschiedlichen Datenquellen im Unternehmensmaßstab zu integrieren und KI-Zuverlässigkeitsmodelle zu trainieren, die den gesamten Anlagenbetrieb abdecken und dabei die Vorteile von Azure, der skalierbaren, unternehmensgerechten Cloud-Infrastruktur von Microsoft, voll ausschöpfen.

Die OAI erweitert BHC3-Anwendungen um von Partnern geleitete, domänenspezifische Lösungen, die den Einsatz von KI-basierten Zuverlässigkeitslösungen beschleunigen, um einen erheblichen wirtschaftlichen Wert in der gesamten Energiebranche zu erzielen und gleichzeitig die Energieerzeugung sauberer, sicherer und effizienter zu gestalten. Die ersten von Shell und Baker Hughes angebotenen OAI-Zuverlässigkeitslösungen ermöglichen die Interoperabilität zwischen BHC3-Zuverlässigkeit, OAI-Modulen und vorhandenen Branchenlösungen für solche Anwendungen. Zu den heute verfügbaren Lösungen gehören bewährte und getestete geräte- und prozessspezifische Module mit vorab geschulten KI-Modellen, kodifiziertem Fachwissen, Datenverbindern mit geringer Latenz, Bibliotheken für thermodynamische und Betriebsparameter, globale Gesundheitsüberwachungsdienste, eingehender Diagnose, Empfehlungen zur Fehlervermeidung und vorgeschriebenen Maßnahmen.

Shell stellt Module über die OAI zur Verfügung, darunter:

Shell Predictive Maintenance for Control Valves

Shell Predictive Maintenance for Rotating Equipment

Shell Predictive Maintenance for Subsea Electrical Submersible Pumps

Baker Hughes wird OAI-Interoperabilität mit einer Reihe bestehender Technologien in der Energiewirtschaft anbieten, darunter:

iCenter Turbomachinery Advanced Digital Services

Bently Nevada System 1 Condition Monitoring Software

Baker Hughes Valve Lifecycle Management

Die Open AI Energy Initiative wird Baker Hughes und C3 AI Applications erweitern, darunter:

BHC3 Reliability

BHC3 Production Optimization

BHC3 Inventory Optimization

C3 AI CRM

"Digitale Technologien und KI helfen uns, unser Kerngeschäft heute zu verbessern und das Energiegeschäft der Zukunft aufzubauen. In den letzten Jahren haben wir mit C3 AI zusammengearbeitet, um unsere KI-basierten Lösungen für die vorausschauende Wartung zu skalieren, um Kosten zu senken und die Produktivität, Zuverlässigkeit und Leistung unserer Assets zu verbessern", sagte Yuri Sebregts, Chief Technology Officer von Shell. "Wir überwachen mehr als 5.200 Geräte mithilfe von maschinellem Lernen in der vor- und nachgelagerten Fertigung sowie in integrierten Gasanlagen. Wir freuen uns, diese Fähigkeit auf den Markt zu bringen und möchten ein offenes Ökosystem entwickeln, in dem auch andere KI-Lösungen anbieten können, um die Zuverlässigkeit in der gesamten Branche zu verbessern."

"Die Energiewende erfordert neue Technologieansätze, die Zusammenarbeit, offene Datenstandards und modernste KI-Funktionen nutzen", sagte Uwem Ukpong, Executive Vice President of Regions, Alliances Enterprise Sales bei Baker Hughes. "In Zusammenarbeit mit unseren Allianzpartnern bei C3 AI und zusammen mit Branchenführern bei Shell und Microsoft wird der OAI dazu beitragen, die anhaltende Branchenherausforderung unproduktiver Ausfallzeiten zu bewältigen. Dieses neue Ökosystem wird unser starkes bestehendes BHC3-Portfolio nutzen und ist ein vielversprechender Schritt in der digitalen Transformation von Energie."

Microsoft engagiert sich für die Transformation des Energiesektors und unterstützt Lösungen wie die Open AI Energy Initiative, die zur Verwirklichung dieser Transformationsziele beitragen", sagte Darryl Willis, Microsoft Vice President of Energy. "Die digitale Technologie hilft wichtigen Branchenbereichen wie Anlagenzuverlässigkeit und -wartung, und die Teilnahme von Microsoft an der Open AI Energy Initiative wird den Übergang zu einer Zukunft ohne Emissionen weiter vorantreiben."

"Die Open AI Energy Initiative ist ein frühes, aber deutliches Zeichen für die Richtung, in die sich der Markt bewegt", sagte Kevin Prouty, Vice President Energy and Manufacturing Insights der IDC-Gruppe. "Mit dieser bereits etablierten Allianz führender Organisationen, darunter C3 AI, Shell, Baker Hughes und Microsoft, ist die OAI bereit, das Ökosystem der Unternehmens-KI für die Energiewirtschaft im Alleingang zu etablieren."

Erfahren Sie mehr über die Open AI Energy Initiative und ihre Zuverlässigkeitslösungen unter https://bakerhughesc3.ai/products/bhc3-oai/

Über C3.ai, Inc.

C3.ai, Inc. (NYSE:AI) ist ein führender Anbieter von KI-Software für Unternehmen zur Beschleunigung der digitalen Transformation. C3 AI liefert eine Produktfamilie von vollständig integrierten Produkten: C3 AI Suite, eine End-to-End-Plattform für die Entwicklung, den Einsatz und den Betrieb umfangreicher KI-Anwendungen; C3 AI Applications, ein Portfolio branchenspezifischer SaaS-KI-Anwendungen; C3 AI CRM, eine Suite branchenspezifischer CRM-Anwendungen, die für KI und Machine Learning entwickelt wurden; und C3 AI Ex Machina, eine No-Code-KI-Lösung, um Datenwissenschaft auf alltägliche Geschäftsprobleme anzuwenden. Der Kern des Angebots von C3 AI ist eine offene, modellgesteuerte KI-Architektur, die die Datenwissenschaft und Anwendungsentwicklung drastisch vereinfacht. Erfahren Sie mehr unter: www.c3.ai

Über Royal Dutch Shell plc

Royal Dutch Shell plc ist in England und Wales eingetragen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Den Haag. Es ist an den Börsen von London, Amsterdam und New York notiert. Shell Gesellschaften sind in mehr als 70Ländern und Territorien tätig. Zu ihren Geschäftsfeldern gehören die Exploration und Förderung von Öl und Gas, die Produktion und Vermarktung von Flüssigerdgas und Gas-to-Liquids, die Herstellung, Vermarktung und Verschiffung von Ölprodukten und Chemikalien sowie Projekte im Bereich erneuerbare Energien. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.shell.com.

Über Baker Hughes

Baker Hughes (NYSE: BKR) ist ein Energietechnologieunternehmen, das Lösungen für Energie- und Industriekunden weltweit anbietet. Aufbauend auf einem Jahrhundert an Erfahrung und mit Niederlassungen in über 120 Ländern dienen unsere innovativen Technologien und Dienstleistungen dem Energiewandel und machen Energie sicherer, sauberer und effizienter für die Menschen und den Planeten. Besuchen Sie uns auf bakerhughes.com.

