Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,2042 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend.Zum Franken notierte der Euro bei 1,0814 gegenüber 1,0803 am Vorabend. Für das USD/CHF-Währungspaar ergibt das ebenfalls wenig veränderte 0,8980 bzw. 0,8987.Am Dienstag war der Euro noch ...

