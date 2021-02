Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Am Dienstag setzte der DAX seine jüngste Erholung fort. Damit hat er einen Großteil der Verluste der vergangenen Woche wieder wettgemacht. Er ging mit einem Plus von 1,6 Prozent aus dem Handel und schloss damit bei 13.833 Punkten. Marktidee: Bechtle. Die Aktie des IT-Dienstleisters bewegt sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Bechtle stieg zuletzt im November vergangenen Jahres auf ein neues Allzeithoch bei 190,70 Euro. Seither korrigiert der Wert den letzten Rallye-Schub. Die obere Begrenzung der dabei etablierten Trading-Range wurde im gestrigen Handel attackiert. Gelänge ein nachhaltiger Anstieg über diese Hürde per Tagesschluss, wäre eine zeitnahe Fortsetzung der Rallye möglich.