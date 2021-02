DJ Symrise verliert kurzfristig zwei Vorstände

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Duft- und Aromastoffhersteller Symrise verliert kurzfristig zwei Vorstände. Heinrich Schaper, Leiter des Segments Flavor, wird sich per Ende März in den Ruhestand verabschieden und aus dem Unternehmen ausscheiden, wie die Symrise AG mitteilte. Nachfolger werde Jean-Yves Parisot, der das Segment Nutrition verantwortet. Die Aktivitäten Flavor & Nutrition sollen künftig in einem Segment zusammengefasst werden. Zudem kündigte das Unternehmen an, dass Achim Daub, seit 2006 Vorstand des Segments Scent & Care, ebenfalls per Ende März das Unternehmen verlassen werde. Er wolle sich neuen beruflichen Herausforderungen widmen. Übergangsweise werde Symrise-CEO Heinz-Jürgen Bertram das Segment führen.

February 03, 2021

